José Sacristán recuerda el día en que el público reconoció su talento: “Pasé de no ser nadie a que dijeran 'este quién es'"

Aimar Bretos conversa con José Sacristán en su estreno en laSexta sobre cómo se enfrentó por primera vez al público y lo que hay detrás de la palabra "fama": "La continuidad en el trabajo es la medida del éxito".

El actor José Sacristán ha rememorado en 'La Noche de Aimar', el programa estreno de Aimar Bretos, uno de los momentos más decisivos de su trayectoria profesional: la primera vez que sintió el reconocimiento del público. Un recuerdo que sitúa en 1964, en una etapa personal compleja, coincidiendo con el nacimiento de su hijo mayor y una situación laboral incierta.

"En el 64, cuando nació mi hijo mayor, las cosas no iban bien, y tuve la suerte de que José María Morera, un productor y director de cine, me dio un papel", relata el intérprete. Aquel trabajo se convirtió en un punto de inflexión inesperado: "Fue una noche de cuento de hadas. Pasé de no ser absolutamente nadie a que dijeran 'este quién es'".

En su reflexión, el actor también ha abordado el concepto de fama. "Depende de la utilidad y de cómo lo maneje cada uno. La fama es más bien un incordio", explica, aunque matiza que lo verdaderamente importante es el reconocimiento profesional y humano.

"Lo que importa es saber que cuentas con el respeto y la cordialidad de la gente, porque si no importa lo que haces, no vas a hacer nada más allá de los premios La continuidad en el trabajo es la medida del éxito", concluye.

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