Ahora

Sobre el legado que dejará

La anécdota que hizo a José Sacristán encontrar su epitafio: "Soy el que hace reír en las películas antiguas"

El actor José Sacristán cierra su entrevista en 'La Noche de Aimar' recordando una anécdota que, según confiesa, le hizo encontrar el epitafio perfecto para el día que falte.

José Sacristán tiene claro su epitafio: "Soy el que hace reír en las películas antiguas"

Durante 'La Noche de Aimar', José Sacristán reflexiona sobre el legado que dejará después de toda una vida dedicada al cine y al teatro. Es entonces cuando recuerda el encuentro con un joven que lo reconoció mientras paseaba por la calles de Tarifa a la salida de una obra.

"Usted es el que hace reír en las películas antiguas", le dijo el chico, visiblemente confundido al intentar identificarlo. El actor aseguró que aquella frase le marcó profundamente: "Y dije: ya tengo un epitafio", bromea.

Sacristán confiesa además que atraviesa uno de los momentos más satisfactorios de toda su trayectoria artística gracias a su actual proyecto teatral: la adaptación de las memorias de Fernando Fernán Gómez. "Estoy haciendo lo que más me satisface de mi carrera, no solo como actor. Es adaptar las memorias de Fernando Fernán Gómez y rendirle homenaje. Tengo la osadía de hacer esa traslación al escenario y trasladar al espectador lo que él me contaba", explica.

Preguntado por quién le gustaría que protagonizara un futuro homenaje sobre su propia vida, el actor destaca que "hay muchos jóvenes con talento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las acusaciones creen que Aldama se pasa de frenada por sus contradicciones mientras él subraya su "arrepentimiento"
  2. Nueva polémica del agitador ultra Vito Quiles tras subir un vídeo en el que aborda a Begoña Gómez
  3. "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen": una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar
  4. Insistir hasta aprobar: la idea de Sumar con la prórroga de los alquileres que no garantiza su éxito parlamentario
  5. Trump dice rechazar la última propuesta de Irán de desbloquear Ormuz sin acordar las cuestiones nucleares
  6. 'La Mandrágora', escenario de Sabina y Krahe e icono de la cultura madrileña, quedará inmortalizada para siempre en el 42 de la Cava Baja