La anécdota que hizo a José Sacristán encontrar su epitafio: "Soy el que hace reír en las películas antiguas"

El actor José Sacristán cierra su entrevista en 'La Noche de Aimar' recordando una anécdota que, según confiesa, le hizo encontrar el epitafio perfecto para el día que falte.

Durante 'La Noche de Aimar', José Sacristán reflexiona sobre el legado que dejará después de toda una vida dedicada al cine y al teatro. Es entonces cuando recuerda el encuentro con un joven que lo reconoció mientras paseaba por la calles de Tarifa a la salida de una obra.

"Usted es el que hace reír en las películas antiguas", le dijo el chico, visiblemente confundido al intentar identificarlo. El actor aseguró que aquella frase le marcó profundamente: "Y dije: ya tengo un epitafio", bromea.

Sacristán confiesa además que atraviesa uno de los momentos más satisfactorios de toda su trayectoria artística gracias a su actual proyecto teatral: la adaptación de las memorias de Fernando Fernán Gómez. "Estoy haciendo lo que más me satisface de mi carrera, no solo como actor. Es adaptar las memorias de Fernando Fernán Gómez y rendirle homenaje. Tengo la osadía de hacer esa traslación al escenario y trasladar al espectador lo que él me contaba", explica.

Preguntado por quién le gustaría que protagonizara un futuro homenaje sobre su propia vida, el actor destaca que "hay muchos jóvenes con talento".

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