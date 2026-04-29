José Sacristán desvela a Aimar Bretos cómo titularía la película de su vida: "Delantera de gallinero"

A sus 88 años, José Sacristán indaga en su infancia para ponerle título a lo que sería la película de su vida, rindiendo homenaje al "crio" que fue, al que le tiene "respeto y cariño". Así ha sido el comienzo de 'La Noche de Aimar'.

60 años en los escenarios, más de 120 películas, dos Goyas…Aimar Bretos comienza 'su noche' en laSexta preguntando al actor José Sacristán sobre qué se ve al horizonte llegada a una cierta edad.

"Muchas cosas, queda mucho por ver; no perder nunca de vista el crío que uno fue, y la capacidad de sorpresa, de seguir aprendiendo y descubriendo cosas", confiesa Sacristán.

Ese "crío" al que se refiere no es solo un recuerdo. "De ese crío queda respeto y cariño. No quisiera hacer nada que este crío me dijera 'vete a la mierda'. Nunca traicionaría su memoria", asegura el actor, quien desvela también qué es lo que más le incomoda en la vida: "La necedad, el atropello, la injusticia, la insolencia, el despropósito, la vulgaridad, lo feo".

Con todo lo vivido a sus espaldas, cuando le preguntan cómo titularía la película de su vida, lo tiene claro: "Delantera de gallinero".

"Hace unos años me tuvieron tres días llorando en mi pueblo porque pusieron mi nombre a una calle", relata emocionado al presentador de laSexta. La placa está colocada sobre lo que antes era la antigua taquilla, desde donde él mismo reconoce que "se asomaba a husmear cosas": "Y ahí me han hecho una figura de un niño apoyado en la delantera del gallinero, a donde yo iba siempre".

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