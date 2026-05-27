La emoción de Ana Belén con el bonito mensaje de la actriz María Barranco: "Forma parte de mi familia"

"Ana, mi vida, quiero decirte uqe eres de las cosas mejores que me han pasado en la vida", afirma María Barranco a Ana Belén en un emotivo mensaje que sorprende a la artista, que se emociona en La Noche de Aimar.

Aimar Bretos sorprende a Ana Belén al ponerle en el plató de La Noche de Aimarun bonito mensaje de su gran amiga, la actriz María Barranco. "Ana, mi vida, quiero decirte que eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida, tú eso ya lo sabes, pero yo siempre quería ser Ana Belén, como todo el país", destaca la actriz, que recuerda cuando "estudiaba arte dramático en Málaga" y le decía a su madre: "Mamá, yo quiero ser como Ana Belén y mi madre me decía, 'no, tesoro, quítate eso de la cabeza que tú por mucho que te pongas no le vas a llegar nunca a la altura del zapato a Ana Belén, olvídate, nena".

"Pero yo no me olvidé, y me fui a Madrid y, entonces, un día, me llamaron para hacer una película con Fernando Colomo contigo y teníamos que ser muy amigas, fui la mujer más feliz del mundo y llamé a mi madre y le dije que los sueños se cumplen y que por fin iba a trabajar con Ana Belén", recuerda la actriz en el mensaje. Unas palabras que terminan emocionando a Ana Belén, que se tiene que secar los ojos con la mano.

"Quiero decirte que en esa película tuvimos que hacer de amigas íntimas y lo hicimos muy bien en imagen, pero fuera de la cámara también y llevamos ya 40 años... creo que me has durado más que un hombre", bromea María Barranco en el vídeo, donde hacer reír a carcajadas a su gran amiga, a la que termina el mensaje diciendo: "Te quiero muchísimo, Ana, eres de lo mejor que hay en el mundo".

"Yo también la quiero muchisimo", responde Ana Belén, que recuerda esa película donde comenzó su gran amistad: "Yo siempre tengo una norma, que, cuando trabajo, necesito llevarme bien con todo el mundo, no concibo llegar al trabajo (mal) y lo necesito". "Propicio mucho eso, charlas, vernos, una vez que se acaba el rodaje irnos por ahí...", explica la cantante, que destaca que "con María fue así": "María forma parte de mi familia, no sabes hasta qué punto".

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