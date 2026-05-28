El llamamiento de Juan y Medio a concienciar para acabar con la soledad de los mayores: "Es un crimen de lesa humanidad"

"Hay gente que hace 40 años se levantó una mañana, trabajó, se casó, crió a sus hijos, pagó sus impuestos, pasó enfermedades, enterró a sus amigos...y ahora están en la esquina de una mesa viendo el tiempo pasar, con vértigo", denuncia el almeriense, lanzando un contundente mensaje contra la soledad no deseada.

El presentador almeriense, uno de los que más compaña cada tarde a las personas mayores en España, centra su mensaje en la necesidad de visibilizar la soledad, especialmente la que sufren los ancianos. "Necesitamos tomar conciencia y darnos cuenta que hay mucha gente sufriendo, que no es necesariamente por su enfermedad", comenta Juan y Medio. Una soledad que, asegura, "es transversal" y "en todas las edades".

"La soledad es un crimen de lesa humanidad", afirma contundente en andaluz: "Hay gente que hace 40 años se levantó una mañana, trabajó, se enamoró, se casó, crió a sus hijos, pagó sus impuestos, pasó sus enfermedades, enterró a sus amigos, practicó sus hobbies y, ahora están en la esquina de una mesa viendo el tiempo pasar, con vértigo". La solución, según dice, es "ir a por ellos". "Hay que incorporarlos a nuestras vidas", defiende, insistiendo en que la solución pasa por la implicación directa de la sociedad y no por la indiferencia.

Juan y Medio reconoce además que él mismo ha sentido la soledad en algunos momentos, aunque diferencia entre episodios puntuales y situaciones prolongadas. "En la mía siempre me mentalizo que es a corto plazo, lo malo es cuando se queda permanente en ti", admite.

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