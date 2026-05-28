Juan y Medio habla sin filtros sobre sexo: "Me conformo con que la persona que decida perder el tiempo conmigo salga satisfecha"

"Me han querido hombres y mujeres tan completos que a día de hoy sigo sin creérmelo, gente tan bella que ha tenido a bien darme su cariño y sin fecha de caducidad", confiesa el presentador almeriense a Aimar Bretos.

"¿Que tal vamos en el sexo?", le pregunta Aimar Bretos a Juan y Medio, que responde sin tapujos: "El sexo muy bien, no me quejo. No soy 'Superman' ni un atleta sexual, me conformo con que la persona que decida perder el tiempo conmigo salga satisfecha", bromea el almeriense.

Durante la charla, el comunicador reconoce que nunca ha ejercido de "ligón" y asegura que, en realidad, seducir siempre le ha dado bastante vergüenza."No ligo mucho", admite entre risas. "Me han querido hombres y mujeres tan completos que a día de hoy sigo sin creérmelo, gente tan bella y completa que ha tenido a bien darme su cariño y sin fecha de caducidad", confiesa emocionado el andaluz, explicando que mantiene el afecto intacto pese al paso de los años.

Aimar Bretos le pregunta entonces si habla también de un amor romántico. "Un querer, también en lo romántico. Yo amo a hombres, no ejerzo, pero el poeta dijo una vez; 'a mí me enseñó el verbo amar los ríos, la tierra, el sol y el mar'. A mí me parece que amar es otro capítulo. Claro que quiero a hombres, como a mi vida misma".

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