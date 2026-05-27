La entrevista completa de Aimar Bretos a Ana Belén: "Estamos coqueteando con la figura del dictador"

Aimar Bretos entrevista en La Noche de Aimar a Ana Belén, que repasa su carrera profesional, su vinculación a la política y su amor por Víctor Manuel y su familia. Esta es su entrevista al completo.

Ana Belén visita el plató de La noche de Aimar para hablar sobre su vida, tanto la personal como la profesional, sus ideas políticas y sobre cómo afronta la muerte, algo que "está ahí" para todos. Eso sí, antes que nada la cantante sorprende a Aimar Bretos al aparecer en el plató cantando, protagonizando un emocionante momento.

Y es que la entrevista de la artista en La Noche de Aimar arranca con la voz de Ana Belén entonando 'España camisa blanca de mi esperanza'. Los versos elegidos para dar comienzo al programa no son casuales. Además de ser el comienzo de la canción, encierran además un significado que pone en valor la complejidad de nuestro país: "España camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar".

Sus orígenes humildes

Era tan solo una niña cuando una profesora suya la animó para que participara en un concurso de la radio y, desde entonces, Ana Belén no ha parado de trabajar. Tras aquello, comenzaron a llamarla Ana Belén y empezó a protagonizar "películas de niñas cantantes".

"Mis padres, pobres, que no sabían nada de esto, dijeron 'pues vale'. Lo único que hacían era acompañarme", recuerda con cariño la cantante, que desvela a Aimar Bretos una conversación que tuvo con otra grande: "Teníamos muy presente que la prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras".

"Esta profesión en este país te hace sentir en la cuerda floja"

Ana Belén desvela a Aimar Bretos que lleva toda su vida "luchando contra la inseguridad". "Trabajamos con cosas muy, muy sensibles que al mismo tiempo, a mí por lo menos, me producen inseguridad. ¿Qué quieres que te diga?", reflexiona Ana Belén, que destaca que hay algo en la profesión y en este país que hacen que se sienta permanentemente "en la cuerda floja".

Cómo su madre quedó atrapada durante la Guerra Civil

Ana Belén abre una ventana a la memoria familiar y al miedo heredado de la Guerra Civil y relata a Aimar Bretos la historia de su madre, separada de su familia tras el golpe militar de 1936. La madre de la artista tenía apenas 13 años cuando viajó desde Madrid a Galicia para pasar las colonias de verano junto a otros hijos de familias trabajadoras vinculadas a UGT.

El golpe militar del 18 de julio de 1936 les sorprendió allí. "Mi madre pasó toda la guerra allí, sin saber nada de sus padres, y mis abuelos sin saber nada de ella", recuerda la artista.

¿Ve posible una república en España?

"Tu madre vivió la proclamación de la Segunda República en Sol, ¿tú crees que vivirás la tercera?", pregunta el presentador a la artista, que confiesa que cree que no lo verán sus ojos pero "nunca se puede decir de este agua no beberé". "Tampoco creas que me apasiona", afirma confiesa Ana Belén, que reflexiona: "Depende, como todo".

"La democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada", afirma la cantante, a la que Aimar le pregunta: "O sea que, entre un presidente de la república de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe?". "Sin duda", responde la artista.

¿Sigue siendo comunista?

"¿Tú sigues siendo comunista?", pregunta Aimar Bretos a Ana Belén, que explica por qué se dio de baja junto a otros compañeros. "Nosotros nos dimos de baja, suspendimos la militancia en el partido cuando, después de la debacle que tuvo el partido en el año 82, pedimos un congreso especial porque había que debatirlo y hacer autocritica y en todas las reuniones que hubo dentro del espectáculo y de la cultura, empezaron a decir que no se podía porque siempre había cosas previas mas importantes", explica la cantante.

"Entonces, yo, que nunca me significo, salí y dije que como siempre había cosas previas que solucionar que un congreso extraordinario, iba a suspender ni militancia hasta ese congreso llegase", recuerda la actriz, que destaca que, en ese momento, "se hizo un silencio y hasta ahora". Sin embargo, Ana Belén destaca que a ella "le siguen moviendo las mismas cosas": "Ningún dolor me es ajeno y eso tiene mucho que ver con la educación de mis padres".

"Estamos coqueteando con la figura del dictador"

"La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", afirma Ana Belén a Aimar Bretos, al que advierte que en la sociedad actual "estamos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador".

Además, Aimar Bretos pregunta a la artista por "cuál es la autocritica que tiene que hacer la izquierda para que ahora" haya gente muy joven que cree que no está mal tener un dictador. "Eso que dicen de que Franco hizo pantanos... y si no hubiera sido él hubiera sido otro presidente, evidentemente", afirma rotunda Ana Belén, que insiste: "Yo creo que eso parte de la educación y, quizá, de una sobreprotección, de no explicarles bien la historia".

María Barranco, una amiga que es familia

Aimar Bretos sorprende a Ana Belén al ponerle en el plató de La Noche de Aimar un bonito mensaje de su gran amiga, la actriz María Barranco. "Ana, mi vida, quiero decirte que eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida, tú eso ya lo sabes, pero yo siempre quería ser Ana Belén, como todo el país", comienza la conocida actriz su mensaje, donde recuerda cómo terminó trabajando con su referente, Ana Belén, lo que le hizo cumplir "un sueño".

Una película que les unió no solo profesionalmente y es que, tras ella, comenzó una gran amistad que dura décadas. "Quiero decirte que en esa película tuvimos que hacer de amigas íntimas y lo hicimos muy bien en imagen, pero fuera de la cámara también y llevamos ya 40 años...", destaca María Barranco a Ana Belén, que le responde con otras bonitas palabras: "María forma parte de mi familia, no sabes hasta qué punto".

Víctor Manuel, su gran amor

"¿Se puede admirar a tu pareja después de 50 años?", pregunta Aimar Bretos a Ana Belén, que responde rotunda: "Sí, no solo se puede, es necesario", "Víctor me ha dado miles de razones para seguir admirándole", asegura la artista sobre su pareja, el también cantante Víctor Manuel.

Además, preguntada por Aimar Bretos si la estabilidad como pareja requiere renuncias, Ana Belén destaca que "en una relación, evidentemente, compartir significa eso, ceder, acotar...". "Esto es algo que vas aprendiendo en la medida en que vas viviendo con esa persona, hasta dónde cedes lo que quieres compartir", destaca la actriz.

Por último, Ana Belén destaca que "la habitación propia es muy importante para las mujeres y Víctor es muy respetuoso": "Cada uno tiene su espacio y esto es algo que no tuvimos un diálogo cuando nos fuimos a vivir juntos, es algo que lo fuimos aprendiendo".

"Se te ponen los ojos tan bonitos cuando hablas de él", afirma, por su lado, Aimar Bretos a Ana Belén, quien responde bromeando: "¿Tú crees?, es el maquillaje". "No creo, los ojos no se maquillan", responde Aimar Bretos para terminar una bonita y emocionante entrevista llena de reflexiones sobre la vida, el amor y cultura.

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