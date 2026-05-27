Ana Belén canta una emocionante versión de 'España camisa blanca': "Víctor Manuel la escribió para contraponerla a otra canción horrorosa"

La Noche de Aimar arranca con la voz de Ana Belén entonando 'España camisa blanca de mi esperanza' y la artista cuenta a Aimar Bretos que Víctor Manuel la escribió por un motivo muy concreto.

Con el plató de La Noche de Aimar todavía en penumbras, Ana Belén se aproxima a la mesa de entrevistas cantando 'España camisa blanca de mi esperanza' a capela. Una versión de este tema, escrito por Víctor Manuel, al que Aimar Bretos califica como "el himno de España con letra", que pone los pelos de punta a todo aquel que tiene la suerte de poder escucharlo.

Los versos elegidos para dar comienzo al programa no son casuales. Además de ser el comienzo de la canción, encierran además un significado que pone en valor la complejidad de nuestro país: "España camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar".

Y precisamente a eso ha llegado María del Pilar Cuesta Acosta, a sentarse y conversar. Según asegura la artista, Víctor Manuel escribió esta canción "por muchas razones", pero una de ellas fue "para contraponerla a otra canción horrorosa que habían escrito unos belgas que se llama 'Que viva España'". "En principio la cantaban en francés", añade.

Una canción italiana de la época de las cantautores sirvió al compositor para darle forma, música y letra. "Se titula 'Viva l'Italia' y yo luego la grabé en castellano. Decía 'Viva la Italia que trabaja'", cuenta en el programa de laSexta. "Con estas dos premisas, cogió además un trocito de un verso de Blas de Otero que decía 'España camisa limpia de mi esperanza", desvela. El resto, es historia. "Es una canción que habla de todo lo que nos gusta y de lo que no nos gusta de nosotros", desvela.

"¿Hay lugar para la esperanza hoy?", le pregunta Bretos al hilo de estas palabras. Ana Belén se confiesa como una persona "conscientemente esperanzada", aunque admite que "a veces" le cuesta seguir. "Hay que militar en la esperanza, en la alegría, en lo bueno que tenemos alrededor, en lo bueno que nos damos cada día y la vida nos ofrece a cambio". También, apostilla, es necesario "confiar en la gente buena" y "desechar a la gente chunga", que también la hay.

Pero en ocasiones, comenta el presentador, "hay gente que parece buena pero luego te la cuela". Por suerte, a ella eso nunca le ha pasado y puede presumir de tener grandes amigos a su alrededor que nunca la han traicionado. "Y eso es tan bueno y tan importante...", señala.

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