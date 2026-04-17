Ana Belén y Víctor Manuel despiden el 20 aniversario de El Intermedio con 'Fiesta', de Serrat y Sabina

El presentador de El Intermedio se ha animado a interpretar esta popular canción junto a los artistas Ana Belén y Víctor Manuel para despedir el 20 aniversario del programa.

La fiesta del 20 aniversario de El Intermedio ha acabado con un broche musical. A el Gran Wyoming se han unido Víctor Manuel y Ana Belén, que han interpretado a dúo la canción 'Fiesta' de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

"Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras, de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas", reza la animada canción. La canción ha sido acompañada por una banda en directo a la que se ha sumado el presentador de El Intermedio as la guitarra.

"Y apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir", ha cantado Ana Belén. Ambos, han interpretado a dúo el estribillo, que dice: "Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle, se vistió de fiesta".

Y a este trío musical tan particular se han unido el resto de colaboradores de El Intermedio: Isma Juárez, Andrea Ropero, Sandra Sabatés, Thais Villas, Raúl Pérez, Cristina Gallego y Dani Mateo.

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