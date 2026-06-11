Aimar Bretos, a Juan Echanove: "Juan Diego Botto, José Sacristán, Ana Belén... todos los que has mencionado han pasado por este programa"

Si españa fuera una película, ¿sería una comedia o un drama? Juan Echanove responde a esta pregunta de Aimar Bretos sin dudar y habla de todas esas cosas y personas que le "tocan el corazón".

Si España hoy fuera una película, ¿sería comedia o drama? Una pregunta trascendental que no puede tener mejor destinatario que el mismísimo Juan Echanove, quien dirige ahora una versión teatral de 'La escopeta nacional', el clásico de Berlanga que tan bien refleja el sisentido y el esperpento de la corrupción.

"Con esa capacidad que tenemos los españoles de reírnos hasta en los entierros, seguramente la mejor manera de contar un drama que nos asola es empezarlo en una comedia y acabarlo en una escena que te agarre el corazón", contesta el actor, quien piensa firmemente que "la comedia es una autovía por la que transmitir un mensaje". "Somos más tolerantes al discurso de la comedia que al del drama", asegura desde su experta opinión.

A él "le agarra el corazón", además de su hecho cotidiano -de su familia, de su mujer, de sus hijos- el trabajo. Lo hace por amor al teatro, los actores y la profesión. Dice que cuando ve a los actores trabajar y le gusta cómo trabajan (y cuando no), le tocan el corazón.

La música que tiene en el alma, determinadas canciones, también consiguen conmoverle: "Notas que se te abre un agujero por el que te va a salir la emoción con un géiser". También lo logran poemas de Quevedo -como el que acaba de recitar en el programa de laSexta- y Lorca.

Y no se puede olvidar cuando hablar de emocionarse de Juan Diego Botto, José Sacristán y Ana Belén. "Todos los que has mencionado han pasado esta temporada por aquí", comenta Aimar Bretos con sorpresa. ¿Puede ser que La Noche de Aimar esté hecha para él?

"Llevamos toda la vida preparándolo", bromea Aimar.

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