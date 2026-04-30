Entrevista de Aimar Bretos a Juan Diego Botto en La Noche de Aimar: "Hay gente alabando la dictadura franquista desde ámbitos públicos"

El actor y director Juan Diego Botto reflexiona en la segunda parte de su entrevista con Aimar Bretos en 'La Noche de Aimar' sobre las dictaduras de España y Argentina y de cómo estas le ha afectado en su vida personal y profesional.

Aimar Bretos entrevista en La Noche de Aimar al actor y director Juan Diego Botto, quien, tras reflexionar sobre cómo afecta la extrema derecha a España y Argentina y criticar el concepto de 'prioridad nacional', recuerda las crueles dictaduras que vivieron ambos países en la segunda parte de la entrevista, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Es verdad que Argentina siempre da estas vueltas alrededor del abismo", explica el actor, que destaca que, sin embargo, "siempre hay algo que se puede hacer": "Argentina es un país que tiene tantas cosas tan increíbles...". Además, el también director señala que "es un país que es una trampa, pero por el que merece la pena luchar". Sobre el presidente argentino, sin embargo, no tiene buenas palabras y Botto lo denomina como "incompetente".

Milei, un "incompetente"

"Curiosamente, en el económico, que se supone que era su fuerte, es en el que se está mostrando ser más incompetente", asegura Botto, que pone de ejemplo de "crueldad" los recorres que ha hecho el presidente de argentina en cosas como "los fondos para medicamentos contra el cáncer". Además, el actor lamenta que Milei haga vídeos negando "la realidad de la dictadura" argentina, una dictadura que secuestró, torturo, asesinó e hizo desaparecer al padre de Botto.

"En España hay políticos alabando el franquismo"

"En España sabemos muy bien de esto, porque las extremas derechas viven de la provocación constante", critica Juan Diego Botto, que lamenta que en España "no se hayan hecho los esfuerzos necesarios para explicar lo que fue la dictadura franquista, cómo se alzó con el poder y cómo fueron esos 40 años de represión".

"Tenemos a gente alabando la dictadura desde ámbitos públicos y cargos electos", critica duramente Juan Diego Botto en el vídeo, donde recuerda que "hemos tenido cargos importantes del PP diciendo que era una época de placidez", o un término parecido. Por último, lamenta que en España "ha habido centros de campos de concentración y la inmensa mayoría de españoles ignora que los ha habido".

¿Miedo a las próximas elecciones?

Preguntado por Aimar Bretos sobre si tiene miedo a las próximas elecciones generales y el resultado que salga, Juan Diego Botto realiza en el vídeo una profunda reflexión: "Mi hija, que tiene 17 años, imagina su futuro trabajando de algo que no ha estudiado y compartiendo piso porque no podría pagarse una casa para ella". "Ella pinta un escenario realista pero desolador, eso es lo que me preocupa de las próximas elecciones", señala el actor. Por otro lado, Botto cuenta al periodista una conversación que tuvo con un miembro del Sindicato de Vivienda de Carabanchel: "Me cuentan que les llegan 10 casos al día al borde del desahucio, lo que está pasando en la clase media lo podemos percibir, pero en la gente más precaria es más doloroso aún".

Además, el actor reflexiona sobre por qué cada vez más jóvenes se acercan a la extrema derecha y explica el "truco de trileros" que usan algunos partidos para que los ciudadanos piensen que sus problemas son por culpa de la gente de clase más baja: "Te hacen mirar abajo, de que tu problema es por alguien más pobre que tú". Por otro lado, Botto explica que "algo que hemos aprendido en los últimos años es que una cosa es el Gobierno y otra el poder": "Hay una especie de poder que se le escapa de las manos al Gobierno porque no controla los resortes del poder, y no estoy exculpando nada". Por otro lado, Botto señala que "las políticas del Gobierno en el problema de la Vivienda han sido, si no inexistentes, directamente malas".

Siete veces nominado al Goya

Por último, Botto afirma que con la cultura se hace también política reivindicando y reflexionando sobre las cosas y reflexiona sobre su trayectoria profesional. Una carrera que le ha llevado a estar nominado hasta en siete ocasiones al Goya. Sin embargo, no ganó ninguna. "Domino la cara de perder un Goya como posiblemente poca gente", bromea el actor, que reflexiona: "Intento pensar que la ausencia de Goyas y el exceso de nominaciones es un premio a la constancia".

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