Juan Echanove reflexiona sobre la democracia este miércoles en La Noche de Aimar: "Si la perdemos, lo perdemos todo"

Este miércoles a partir de las 23 h, Aimar Bretos presenta un nuevo programa de La Noche de Aimar, que en esta ocasión cuenta con Juan Echanove y Charo López como invitados.

Aimar Bretos vuelve a abrir las puertas del plató de La Noche de Aimar para dar espacio a las reflexiones y los pensamientos más profundos. En esta ocasión, los actores Charo López y Juan Echanove se sientan frente al micrófono para compartir una conversación íntima y llena de matices.

"Lamentablemente hay gente muy joven que cree que la democracia es algo de lo que se puede prescindir", asegura con preocupación Echanove en este adelanto de la entrevista que podremos ver el miércoles a partir de las 23:00 horas en laSexta.

El actor tiene muy claro que "sin democracia no hay ningún derecho" y que, si la perdemos, "lo perdemos todo", una reflexión que comparte con el periodista durante su conversación.

Este miércoles, La Noche de Aimar, en laSexta. A partir de las 23:00 horas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido