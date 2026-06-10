Juan Echanove recita un poema de Quevedo de 1626 que pide no callar contra la corrupción: "Y seguimos igual"

Juan Echanove entra en el plató de La Noche de Aimar con un poema de Quevedo que, como 'La escopeta nacional' que ahora dirige en el Teatro Español, es de rabiosa actualidad.

"No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo" - Epístola de Francisco de Quevedo.

Corría el año 1626, creen los expertos, cuando Francisco de Quevedo escribía estos versos que hoy recita Juan Echanove en el plató de La Noche de Aimar, que arranca con la voz del actor retumbando en la penumbra y que arropa y desgarra en cada verso. Aimar Bretos expresa su emoción con una onomatopeya.

Quevedo pedía no callar contra la corrupción. "Y seguimos igual", lamenta Echanove. "Qué jodienda, Juan", comenta Bretos, que regaña al actor por su respuesta conformista. "No podemos resignarnos", le anima. Precisamente por eso cree el dramaturgo que es importante recuperar los clásicos, el Siglo de Oro, la literatura: "Ahí encontramos claves para poder convivir con el presente".

Juan asegura que vivimos en "una sociedad cíclica que evoluciona pero repite siempre los mismos clichés". Y es que, opina, "siempre son los mismos quienes mandan, siempre son los mismos los mandados, siempre son los mismos los que se lo llevan, siempre son los mismos a los que les llevan los que se llevan".

Quevedo llamaba a no callarse. Pero, ¿callarse es de cobardes o de supervivientes?, plantea Aimar. La respuesta es un 'depende': "Se puede callar por miedo, por necesidad, por conveniencia...". Pero al final del día, Echanove lo tiene claro: "Yo creo que no se puede callar uno".

"El hecho de levantar la voz contra una injusticia, contra un pisoteo de un derecho, contra una barbarie, contra un genocidio, es realmente una facultad humana que engrandece al hombre y que hay que ponerla en valor", defiende.

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