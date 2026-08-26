Con tacones, minifalda y descapotable: así disfrutan del día de barco Mar Segura y las hermanas Collado

"Tengo muchísima suerte de haberos conocido y creo que va a surgir una buena amistad", brinda Mar Segura junto a las hermanas Collado en un yate en Mujeres ricas.

Mar Segura y Nuria y Rebeca Collado aparecen en este capítulo de Mujeres ricas dándolo todo sobre un descapotable llegando al puerto, donde embarcan en un yate para disfrutar de un día en el mar. Con taconazos y vestidos cortos, las tres suben a la embarcación, donde brindan por su amistad y piden un deseo. Mar Segura desea que la "crisis termine" para que su "empresa vaya mejor".

Además, Mar Segura dedica unas bonitas palabras en su brindis a las hermanas Collado: "Tengo muchísima suerte de haberos conocido y creo que va a surgir una buena amistad". Por su parte, Rebeca Collado confiesa que tiene algo que contar a su hermana y a Mar: "Tengo que deciros una cosa, no me he atrevido porque no es fácil".

"En el momento en el que estoy de mi vida me han pasado cosas muy bonitas, he conocido a alguien y estoy superfeliz", asegura Rebeca, que confiesa estar "enamorada". "Yo la notaba radiante y guapa", asegura sorprendida Mar Segura en este vídeo, donde Nuria Collado, que confiesa que ya se olía algo, se emociona: "Yo lo sabía, que estaba enamorada, se le ve en los ojos, se le nota la felicidad". "A mi hermana, si le hablas de este tema, se emociona porque yo estoy feliz", asegura Rebeca en el vídeo principal de esta noticia.

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