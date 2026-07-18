"Ya no queremos comida de la posguerra": la protesta de los mayores por los menús de las residencias

Equipo de Investigación analiza la calidad de la comida que se sirve en residencias de mayores, colegios y hospitales a través de la llamada "línea fría". El reportaje recoge las denuncias de usuarios y familiares, que alertan de menús insuficientes y de un deterioro en la alimentación.

Las quejas por la calidad de la comida en la residencia de mayores de Ortigueira acabaron trasladándose a la calle. Usuarios del centro protagonizaron una concentración para denunciar la situación y reclamar un trato digno. Hasta allí se desplazó el equipo de Equipo de Investigación, que recogió de primera mano sus reivindicaciones.

"Queremos dejar muy claro que hoy estamos aquí para luchar por uno de los derechos más básicos que tiene el ser humano, que es comer dignamente", denunciaba, micrófono en mano, uno de los residentes. Durante la protesta, los asistentes mostraron su malestar por el menú que reciben a diario y reclamaron cambios inmediatos. "Ya no queremos más comida de la posguerra. Los ancianos no tragamos con todo. Queremos mucho respeto", añadía otro de los participantes.

Las cámaras del programa también recogieron el testimonio de varios familiares, que aseguraron haber notado un deterioro en el estado de sus seres queridos. "Yo no sé lo que come, pero llega a casa con un hambre espantosa y ha bajado de peso", afirmaba la esposa de un usuario del centro de día. Otra mujer denunciaba los problemas de salud que, según explica, sufre su familiar tras regresar a la residencia: "Está diez días en casa, vuelve el lunes y el miércoles ya tiene diarrea".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: los menús de la vergüenza en atresplayer.com.

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