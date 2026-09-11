La polémica reflexión de Natasha Romanov en Mujeres ricas: "La crisis no es el momento de perder dinero, sino de ganarlo"

"La gente piensa que la crisis es el momento en el que la gente va a perder dinero, pero no, es el tiempo para ganar dinero", asegura Natasha Romanov en este vídeo de presentación en Mujeres ricas.

Natasha Romanov se presenta en su primera aparición en Mujeres ricas como una mujer de 39 años, casada, con dos hijos y que llevaba entonces viviendo en Marbella dos años. "Me gusta la vida", asegura la mujer en este vídeo, donde hace una llamativa reflexión: "La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas".

"Normalmente, la gente piensa que la crisis es el momento en el que la gente va a perder dinero, pero no, es el tiempo para ganar dinero", destaca la mujer, que enseña su espectacular casa "de 2.000 metros cuadrados" en este vídeo: "Tenemos ocho habitaciones, bodega, bar, tenis, pádel y un sitio para jugar al golf...". "Mi marido tiene una compañía de ingeniería que hace productos con petróleo", explica la 'mujer rica', que destaca que

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