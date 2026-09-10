Ni asequible, con solo 600 casas y ni una en Madrid o Sevilla: el portal de alquiler de vivienda pública del Gobierno Casa47 se estrena entre fiascos

La otra cara Desde el Gobierno han apuntado a que es porque estas primeras son las de la Sareb y que todavía muchas no están disponibles porque necesitan rehabilitación y ha asegurado que de aquí a final de año se sumarán 1.500.

El nuevo portal de alquiler asequible del Gobierno busca aliviar el problema de la vivienda en España, pero solo ofrece unas 600 viviendas, muchas de las cuales están por encima del precio de mercado. En ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla, no hay disponibilidad. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había prometido 55.000 viviendas, pero la realidad es que muchas necesitan rehabilitación. El Gobierno planea añadir 1.500 viviendas más para fin de año, pero los trámites son complejos y lentos. Además, el Observatorio del Alquiler critica que los precios superan el 30% del ingreso familiar, haciéndolas poco asequibles.

El nuevo portal de alquiler asequible del Gobierno pretende resolver el problema de la vivienda en España con apenas 600 casas. Pero, además, el Observatorio del Alquiler ha denunciado que algunas están por encima del precio de mercado. Al entrar en ese buscador, en Madrid, Valencia o Sevilla —las zonas más tensionadas— no se encuentra ni un solo piso.

La intención era muy buena, "construir 55.000 viviendas distribuidas por todo el territorio", como anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado diciembre.

Sin embargo, estrenada Casa 47, solo aparecen algo más de 600 viviendas asequibles y no hay en lugares tan golpeados por la crisis como Madrid o Sevilla. "Algo va a mitigar, pero claro, 600 viviendas no van a solucionar el problema", ha dicho Ramón Ballsels, director del Grup Ballsels

Desde el Gobierno han apuntado a que es porque estas primeras son las de la Sareb y que todavía muchas no están disponibles porque necesitan rehabilitación. "La vivienda que queda en el Sareb es que es la vivienda vandalizada, muy deteriorada y en lugares donde no han podido venderse", ha explicado Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda

El Ejecutivo ha asegurado que de aquí a final de año se sumarán 1.500 y que trimestralmente se irán añadiendo hasta alcanzar las cifras prometidas por la ministra de Vivienda, quien dijo este miércoles: "Son 40.000 viviendas las que hemos recuperado, 2.500 suelos para más de 20.000 viviendas".

Pero admiten que los trámites no son sencillos, y que para estas últimas viviendas todavía falta tiempo. "La Administración está descubriendo que el principal problema para hacer las viviendas que está anunciando es la propia Administración", ha señalado Cos-Gayón, quien ha agregado que el tiempo medio para transformar un suelo en suelo urbano es "de cinco años a decenas de años".

Desde el Observatorio del Alquiler denuncian, además, que en algunas zonas los precios están por encima de mercado. "Por encima de los 900 euros y que suponen esfuerzos para los hogares por encima del 30 e, incluso, del 35%", ha detallado Sergio Cardona, jefe de estudios del Observatorio del Alquiler. Lo que las hace poco asequibles.

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