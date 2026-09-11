Virales
Alfonso Arús, al descubrir cómo se liga ahora por Bizum: "Hacienda verá 'te espero desnuda'"
Las aplicaciones de compraventa de segunda mano ya habían servido como escenario inesperado para el flirteo, pero ahora el amor parece haber encontrado un nuevo canal: Bizum.
"Esto es algo que no hubiéramos sospechado", asegura Alfonso Arús al descubrir el peculiar método que algunas personas están utilizando para intentar ligar: mandar un Bizum.
Después de conocer casos de personas que habían utilizado páginas de compraventa de segunda mano para ponerse en contacto con alguien que les interesaba, ahora las transferencias instantáneas se han convertido en un inesperado vehículo para lanzar indirectas.
La clave está en aprovechar el concepto o mensaje asociado al Bizum para enviar algo más que dinero. "Recordemos que Hacienda puede revisar los conceptos", comenta la colaboradora Alba Sánchez en el plató, una advertencia que Alfonso Arús matiza: "Hacienda verá que no pone 'cumpleaños niño', sino 'te espero desnuda'".
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