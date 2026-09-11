Estas son las cosas del mundo moderno que no entiende el creador de contenido Álvaro Casares

El 'influencer' Álvaro Casares vuelve a colarse entre los virales de 'Aruser@s' con una lista de situaciones cotidianas que le resultan incomprensibles: "¿Por qué una hamburguesa cuesta más que un menú del día?".

Si hay un creador de contenido que parece abonado a los virales de 'Aruser@s', ese es Álvaro Casares. En su último vídeo, el creador de contenido hace un repaso a algunas de las situaciones del "mundo moderno" que no consigue entender. La primera tiene que ver con la comida: "¿Por qué una hamburguesa cuesta más que un menú del día?", se pregunta.

Tampoco comprende que los supermercados hayan dejado de regalar bolsas de plástico "para ahorrar plástico" mientras, al mismo tiempo todo viene envuelto en plástico, que la alarma del móvil no suene cuando el teléfono está apagado, cuando al entrar en un baño público, se apaga la luz y tienes que levantar la mano para que vuelva a encenderse automáticamente... Pero hay más. El creador de contenido también se detiene en esas ocasiones en las que no recuerdas la contraseña de algo y, al intentar recuperarla, el sistema te pide precisamente "la contraseña de ese algo".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús no puede evitar reírse: "Es que no le gusta nada", comenta el presentador.

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