Así se presenta Natasha Romanov en Mujeres Ricas: "Yo me siento como una chica de James Bond"

Esta es la presentación de Natasha Romanov en Mujeres Ricas: "Me llamo Natasha Romanov, estoy viviendo en Marbella desde hace dos años, estoy casada, tengo 39 años y tengo dos hijos maravillosos".

"Me llamo Natasha Romanov, estoy viviendo en Marbella desde hace dos años, estoy casada, tengo 39 años y tengo dos hijos maravillosos", explica Romanov en su vídeo de presentación en Mujeres ricas, donde destaca que le "gusta la vida". "La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas", afirma Romanov.

"Yo me siento como una chica de James Bond", asegura la 'mujer rica' en este vídeo, donde destaca que "son guapas, inteligentes y siempre saben lo que quieren en su vida": "Soy yo". Además, la socialité explica que tiene mucha relación con su hermana Julia, "es una Paris Hilton pero morena". Julia aparece en el vídeo con la perra de Natasha, Rusa, que llega con el pelo "rosa". "La semana pasada estaba naranja y ahora, rosa, muchas gracias, Julia", dice Natasha molesta.

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