Del total denim de Anne Hathaway embarazada al radical cambio de look de Jessica Chastain: los looks de las famosas en Nueva York

Anne Hathaway ha acudido a un evento en Nueva York vestida totalmente con un look vaquero en el que mostraba su barriga embarazada mientras que Jessica Chastain ha elegido cortar la melena.

Con el inicio de la Semana de la Moda de Nueva York, los eventos de moda están arrasando entre las celebrities. Es el caso de la inauguración de la nueva tienda de Moncler en Nueva York, donde han acudido famosas como Anne Hathaway, a la que le queda muy poco para dar a luz, que ha lucido un espectacular conjunto vaquero. Otras famosas que han acudido han sido Cher y Jessica Chastain, quien ha sorprendido con un radical cambio de look.

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