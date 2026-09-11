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Elena Godessart recuerda su surrealista encontronazo por quejarse de las moscas de un hotel: "Van a la mierda"

La colaboradora de 'Aruser@s' rememora un curioso encontronazo que vivió en un hotel después de ver el polémico vídeo en el que Cocituber denuncia haber sufrido una agresión por parte del propietario de un restaurante de Comillas.

Aruseros Elena

Al plató de Aruser@s ha llegado el viral de 'Cocituber', el influencer gastronómico que denuncia la agresión que habría sufrido por parte del dueño de un restaurante de Comillas después de haber publicado años atrás una reseña negativa sobre el establecimiento: "La comida de ese sitio era una bazofia", aseguraba el creador de contenido.

Tras ver las imágenes, la tertuliana Elena Godessart recuerda su propio encontronazo después de quejarse en un hotel por la presencia de muchas moscas. "Hay gente que no está bien de la cabeza, me quejé y me llamó la dueña y me dijo: '¿Sabes qué? Las moscas van a la mierda'", relata la colaboradora. "Lo grabé y lo colgué", añade.

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