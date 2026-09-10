Marruecos niega estar tras la entrada masiva, recuerda que aceptará a los migrantes y rechaza ser un "chivo expiatorio" de la política española

¿Qué ha dicho? "¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes? ¿Por qué no se devuelve a los migrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos?", preguntan en el comunicado de Exteriores.

El Gobierno de Marruecos ha emitido su primera reacción oficial tras la desclasificación de documentos sobre la crisis en Ceuta. En su comunicado, Marruecos rechaza las acusaciones en su contra, critica a los "partidos históricos" españoles por caer en el "populismo" y reafirma su compromiso de readmitir a los migrantes que llegaron a Ceuta. Marruecos advierte que no será utilizado como peón político ni chivo expiatorio en España. A pesar de las tensiones, destaca las buenas relaciones con Madrid tras la declaración conjunta de 2022. El comunicado cuestiona las acusaciones sin pruebas y enfatiza la cooperación en migración.

Primera reacción oficial del Gobierno de Marruecos a la desclasificación de los documentos sobre la crisis en Ceuta. En el comunicado destacan tres ideas: la primera, rechazan cualquier acusación contra ellos; la segunda, salen en tromba contra lo que llama "partidos históricos" por caer en un "lodazal 'populita'"; y la tercera, recuerda y pone por escrito que se "ha comprometido oficialmente" a readmitir a todos los migrantes que llegaron a Ceuta.

De esta forma, el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos da a entender que, si fuera por ellos, los migrantes estarían ya de vuelta a su país. Pero no son los únicos puntos destacables.

"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, advierte. Además, lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".

En esta línea, la nota apunta que "es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y 'populista' prevalece sobre el sentido común".

Marruecos considera también "lamentable que instituciones legislativas y judiciales de prestigio cometan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia". "Estos desaciertos, donde el discernimiento se ve eclipsado por la simplificación excesiva y el análisis objetivo por la retórica acusatoria, alimentan una estrategia de miedo perjudicial para todos", advierte.

Los "lamentables sucesos" de julio

Pero no todo es malo, el comunicado destaca también las buenas relaciones alcanzadas con Madrid tras la declaración conjunta de 2022, sobre principios de "respeto mutuo, confianza mutua, diálogo continuo", que se tradujeron en "resultados tangibles", tanto económicos como en materia de seguridad y migración.

"La cooperación en materia de migración siempre ha sido coordinada y eficaz. Los lamentables sucesos del pasado mes de julio exigen, sin duda, una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias, identificar cualquier injerencia, exponer cualquier manipulación y, sobre todo, garantizar que no vuelvan a ocurrir", continúa el texto, que no menciona de forma específica el cruce masivo a Ceuta.

Marruecos se "ha comprometido oficialmente" a readmitir a los migrantes

"Hoy, dejando de lado toda controversia y retórica, el sentido común y el diálogo veraz exigen preguntas directas: ¿Por qué seguir formulando acusaciones contra Marruecos cuando no existen pruebas, hechos ni informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta.

Y añade: "¿Por qué no se devuelve a los migrantes ilegales, a pesar de que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?". Tras esto, subraya que la respuesta a esas preguntas corresponde a "las autoridades españolas competentes".

"La proximidad geográfica es una realidad inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, la convierten en una ventaja para el futuro", remarca el Ministerio. "La ceguera estratégica, por el contrario, transformará esta ventaja en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes", concluye el departamento que encabeza Nasser Bourita en su primera reacción oficial tras el cruce masivo a Ceuta que ha desembocado en una crisis humanitaria y en tensiones con Madrid.

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