El momento en el que Fiona Ferrer presenta a las hermanas Collado a Mar Segura en 'Mujeres ricas': "Parece Isabel Preysler"

Fiona Ferrer presenta a Rebeca y Nuria Collado a Mar Segura en el segundo capítulo de 'Mujeres ricas', donde las hermanas Collado quedan sorprendidas con la belleza exótica de Segura.

En el segundo capítulo de 'Mujeres ricas', la empresaria y socialité Fiona Ferrer presenta a tres de las protagonistas del programa: las hermanas Collado y Mar Segura, que viaja desde Almería a Madrid para el evento de cata de vinos.

"Es la primera vez que viajo a Ryanair y cuando llame a la oficina a ver quién me ha sacado el vuelo... vaya tela", critica en el vídeo Mar Segura, que destaca que, además, no ha "podido traer nada de ropa" por lo que tendrá que comprar todo en la capital. "Físicamente la veo maravillosa, espectacular", destaca en el vídeo Nuria Collado al conocer a Mar Segura, de la que su hermana, Rebeca, destaca que "es como la Preysler" por su "atractivo filipino".

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