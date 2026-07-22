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Deja plantado a su novio en el altar porque "no era como aparecía en las fotos"

En 'Aruser@s Fresh' recuperamos uno de los virales más comentados de la temporada: una mujer se negó a casarse al descubrir, el mismo día de la boda, que el novio no era como esperaba.

Deja plantado a su novio en el altar porque "no era como aparecía en las fotos"

En Aruser@s Fresh rescatamos algunos de los vídeos virales de la temporada, entre ellos la surrealista historia de una novia que decidió cancelar su boda en el último momento. Según muestran las imágenes comentadas por Alfonso Arús, la mujer dejó plantado a su prometido en el altar al considerar que no se parecía a las fotografías que había recibido de él antes del enlace.

La pareja nunca se había conocido en persona y el día de la boda iba a ser su primer encuentro cara a cara. Sin embargo, al verlo llegar, la novia consideró que su aspecto no encajaba con la imagen que se había hecho de él, lo que provocó una situación de máxima tensión entre los asistentes a la celebración.

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