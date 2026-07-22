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Recatan a una perra que llevaba dos días atrapada en el alféizar de una ventana a gran altura

Alfonso Arús dedica un 'superolé' a las personas que han rescatado a esta perra que llevaba dos días atrapada en las alturas, tras salir del balcón de su casa y colarse en el alféizar.

Recatan a una perra que llevaba dos días atrapada en el alféizar de una ventana a gran altura

Las personas que han rescatado a esta Jack Russell de dos años se llevan un 'superolé' de Alfonso Arús y de todo el equipo de Aruser@s. La perra se quedó atrapada dos días atrás en el alféizar de una ventana a gran altura y sus dueños no lograban encontrarla por ninguna parte, porque se había escapado del balcón de su vivienda. "Está aterrorizada, no se mueve", comenta Òscar Broc en el plató del programa de laSexta. La suerte, tal y como apunta Angie Cárdenas, es que los transeúntes se dieron cuenta de que se encontraba ahí.

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