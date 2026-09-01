Ainhoa Martínez, sobre las declaraciones de Sánchez sobre el rey: "Tienen aroma a reproche y buscan desviar la atención"

La periodista considera que Sánchez hace "una larga cambiada" al señalar la ausencia del Rey en Ceuta: cree que busca desviar la atención de la falta de respuesta del presidente ante la emergencia migratoria que vive la ciudad.

Tras su regreso de vacaciones, Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista y ha dejado varias declaraciones polémicas. Entre ellas, su comparación con el rey Felipe VI a cuenta de la ausencia del Monarca en Ceuta. Sánchez se ha reivindicado como el presidente del Gobierno en democracia que más veces ha visitado las ciudades autónomas y ha puesto el foco en que el Rey nunca ha viajado a Ceuta desde su llegada al trono, hace 12 años, y no 20 como afirmó el presidente.

"Llevo ocho años gobernando. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta? No ha ido ninguna vez, ni con administraciones del PP ni del PSOE", ha asegurado Sánchez. Una afirmación que ha generado críticas y que, además, contiene un error sobre el tiempo que Felipe VI lleva en el trono.

Sobre estas palabras se ha pronunciado en Al Rojo Vivo la periodista de ABC Ainhoa Martínez, que considera que se trata de "una declaración con aroma a reproche". Sin embargo, apunta que la clave está en la estrategia de Sánchez: "Es una larga cambiada. Sánchez quiere apuntar a la ausencia del Rey en Ceuta para desviar la atención de su propia ausencia al frente de la emergencia que se ha producido en la ciudad".

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