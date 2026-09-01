Un niño intenta estafar al ratoncito Pérez con dientes de gominola y recibe una lección: "Es un empresario en potencia"

Lorenzo quiso hacer negocio con el ratoncito Pérez y decidió dejarle debajo de la almohada cuatro dientes de gominola para conseguir su recompensa, pero el pequeño roedor descubrió el engaño.

Lorenzo tenía como plan conseguir dinero del ratoncito Pérez sin tener que desprenderse de sus dientes de verdad. Para ello, el pequeño decidió colocar debajo de su almohada cuatro dientes de gominola, esperando que el famoso roedor no notara la diferencia, pero el Ratoncito Pérez no cayó en la trampa.

"Hola Lorenzo, me parece que me mentiste con los dientes. Pero no voy a mentirte: me comí los cuatro dientes, así que te dejo una propina por comérmelos. Pero no hay que mentir, niño travieso", le dejó escrito en un papel.

El pequeño, eso sí, parece haber demostrado ya ciertas dotes para los negocios. "Este niño llegará lejos", bromea Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús también ve futuro empresarial en el pequeño: "Acabará pactando con él para algún tipo de transacción".

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