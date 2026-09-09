Mar Segura visita un spa: "Cuando tienes mucho estrés por motivos profesionales y actos sociales nos olvidamos de cuidarnos"

Mar Segura afirma que "la vejez se afronta mucho mejor" si la gente se cuida, por eso, ella acude en este vídeo de Mujeres ricas a un spa.

"He aprendido a añadir a mi vida la palabra acción", confiesa Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde reflexiona: "Cuando tienes muchos estrés por motivos profesionales y actos sociales nos olvidamos de cuidarnos". Por eso, la socialité afirma que ya le "tocaba" visitar un spa: "Las cuarentañeras nos tenemos que cuidar y la vejez se afronta mucho mejor si te cuidas". Mar explica que el spa al que acude en este vídeo es muy exclusivo, hasta el punto de que han ido famosos como Isabel Preysler o David Bisbal.

Por otro lado, la experta destaca que la piel de Mar Segura está "preciosa". "Después de todo el verano... he intentado no tomar el sol, la verdad, pero es inevitable", confiesa la socialité, que se sincera: "Recuerdo siempre haber tomado el sol con aceite de oliva, limón exprimido en el aceite... bueno, un mejunje". Finalmente, la experta le pone una mascarilla de "hormonas vegetales" que es "una maravilla".

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