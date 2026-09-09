Alfonso Arús, ante los conciertos de Isabel Pantoja: "Su nombre y la palabra 'normalidad' no casan"

Isabel Pantoja dará un concierto este fin de semana y se rumorea que comenzará una gira por España y América, sin embargo, Alfonso Arús destaca que con la tonadillera "todo puede pasar".

Alfonso Arús destaca que Isabel Pantoja va a actuar este fin de semana "en un concierto con precios populares" en Isla Cristina, Huelva. La tonadillera regresa sobre los escenarios para celebrar el décimo aniversario del festival. "Esperemos que todo salga con normalidad", afirma Tatiana Arús en el plató, donde enseña a sus músicos "preparándose". "Bueno, normalidad e Isabel Pantoja no casan", destaca Alfonso Arús, que analiza la última información de que podría haber otra gira por América y España: "Estoy preparando ya las camisetas con todas las fechas por detrás".

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