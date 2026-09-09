El monólogo de Anabel Alonso sobre las dietas: "Lo más importante es dejar de comer torreznos"

La actriz recupera con humor la eterna batalla con la báscula en uno de sus monólogos que laSexta recupera por su 20 aniversario. Entre un vestido que no entra, un endocrino, el brócoli y los gimnasios, Anabel Alonso demuestra que "la vida sana será muy sana, pero no es vida".

Anabel Alonso sabe que ponerse a dieta puede convertirse en toda una aventura. En este monólogo, la actriz cuenta cómo se compra un espectacular vestido rojo para una boda dentro de dos meses, algo que le supone un pequeño problema: "Que me entre". Convencida de que todavía tiene tiempo para perder un par de kilos, decide ponerse en manos de un endocrino.

El problema llega cuando descubre que "llevar una vida sana tiene muy poco de divertido". "Lo más importante es dejar de comer torreznos", bromea, mientras repasa las penurias de alimentarse a base de brócoli, acelgas, pescado hervido y fibra. Tampoco ayuda la televisión: "Pongas el canal que pongas, todo el rato hay programas de cocina".

Y si comer sano es complicado, hacer ejercicio tampoco parece estar hecho para ella. Después de dos semanas de dieta y vida sana, su balance es demoledor: "He perdido 300 gramos. Y las gafas". Eso sí, Anabel Alonso no pierde la esperanza de llegar estupenda a la boda, aunque quizá el vestido le termine quedando "como una batamanta".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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