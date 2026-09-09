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Alfonso Arús descubre el motivo por el que hablar solo mientras haces tareas de casa puede ser beneficioso

En Aruser@s, Paula Silvestre explica qué dice la psicología sobre la costumbre de "hablar solo mientras haces tareas" y desmonta el estigma sobre que sea sinónimo de estar "desequilibrado".

Alfonso Arús descubre el motivo por el que hablar solo mientras haces tareas puede ser beneficioso: "No hay más preguntas, señoría"

Alfonso Arús ha querido saber cuántos colaboradores de Aruser@s hablan solos mientras hacen las tareas de casa. Una costumbre que muchos pueden reconocer y que, lejos de ser una señal de "desequilibrio", podría tener beneficios para la mente.

Paula Silvestre explica en el plató que los psicólogos han bautizado esta práctica como "lenguaje privado" y que está relacionada con la "agilidad mental, la toma de decisiones y el refuerzo de la memoria a corto plazo". Además, verbalizar los pensamientos puede "ayudar a concentrarse y funcionar como un filtro frente a las distracciones externas". Una explicación que sirve para desmontar la idea de que hablar solo es necesariamente algo negativo.

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