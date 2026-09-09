Elena Godessart confiesa en Aruser@s que se tatuó el nombre de un ex: "¡Lo piensas todos los días!"

El reto viral lanzado por un creador de contenido de tatuarse el nombre de una expareja a cambio de dinero ha llevado a la tertuliana de Aruser@s Elena Godessart a hacer una confesión en directo.

Alfonso Arús planteaba en el plató cuánto dinero sería suficiente para tatuarse el nombre de un ex después de conocer un reto viral en el que un joven aceptaba hacerlo por 1.500 dólares.

Mientras las colaboradoras ponen precio a su "sí", desde los 3.000 euros para Tatiana Arús, 5.000 para Paula Silvestre, hasta 10.000 para Rocío Cano, Elena Godessart sorprende con una confesión: "Yo soy de esas personas que cometió el error de tatuarse el nombre, os pido que no aceptéis, ¡lo piensas todos los días!".

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