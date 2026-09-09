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Aitana sube al escenario en Barcelona a Martin Garrix y los fans enloquecen ante una posible colaboración

Aitana se ha despedido de sus cuatro conciertos en Barcelona, su casa, subiendo al escenario al dj Martin Garrix, lo que ha desatado los rumores de colaboración.

Aitana sube al escenario en Barcelona a Martin Garrix y los fans enloquecen ante una posible colaboración

Después de cuatro intensos conciertos en el Palau Sant Jordi, Aitana se ha despedido muy emocionada por actuar en casa. "La sorpresa saltó al finalizar el concierto porque subió al escenario Martin Garrix", destaca Tatiana Arús, que explica que "el público enloqueció porque esperan una posible colaboración entre ambos". "No lo descartemos", destaca, por su lado, Alfonso Arús.

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