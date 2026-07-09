Valdivia, tras el respaldo de Ayuso a la posición de Feijóo sobre las bajas: "Están abriendo la puerta a una reforma que recorte los derechos de los trabajadores"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia responde a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha apoyado las declaraciones que el líder del PP realizó sobre el absentismo laboral y las bajas médicas.

"El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Me gusta mucho estos gobernantes 'pijoteros' que se indignan con el nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos", ha asegurado contundente Isabel Díaz Ayuso sobre las palabras del líder del PP sobre las bajas médicas y el absentismo laboral, declaraciones que otros dirigentes del PP intentan matizar, pero que sin embargo Ayuso apoya sin tapujos.

Tras escuchar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid (que podemos ver en el vídeo que ilustra la noticia), el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, le responde en Al Rojo Vivo: "Cuando habla de pijoteros estaría esperando todavía que nos cuente que hizo aquellos días en el Caribe mexicano. No sé si cuando habla de piqueteros y de absentismo se refiere a estar de vacaciones en el Caribe, como ella hizo diciendo que la estaban persiguiendo".

Porque, tal como añade el periodista, "creo que cuando se habla del trabajo y del trabajo de los demás se tiene que empezar hablando por el trabajo de uno". Así expone y recuerda Valdivia que en España, las bajas por enfermedad te las dan los médicos, por ende, ¿qué están acusando a los médicos españoles de ejercer el fraude?".

A lo mejor, añade por su parte, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, es que "los médicos no dan abasto y tiene que haber más médicos por parte de las comunidades". Algo que apoya Valdivia, quien señala que "ella conoce bien el tema sanitario por su pareja y por los negocios con Quirón, por lo que supone también la sanidad privada".

Por otro lado, subraya el periodista que en estos momentos existen y hay inspecciones de trabajo. Por lo tanto, "si tú consideras que hay fraude, también se tiene que reforzar esa inspección pública". Y por último, "¿por qué se pone la carga sobre los trabajadores? Hay gente que se pone enferma en el trabajo, que va al médico y le dan una baja", afirma Valdivia.

Igualmente, y antes de terminar, el periodista quiere recordar que "el absentismo, que es diferente de una baja", algo que el líder de los populares mezcló, "también tiene sanciones y se puede despedir a un trabajador por causas motivadas por ese absentismo".

De este modo, concluye Valdivia que "lo que están abriendo es una puerta a una reforma que recorte los derechos de los trabajadores, porque en España está perfectamente regulada la baja y lo que es el fraude y se persigue ese fraude".

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