"Si esto lo ve Georgina Rodríguez...": el vídeo viral de los lujosos regalos de un novio a su pareja

Un joven sorprende a su novia con varios coches de alta gama rodeados de miles de globos de colores en una ostentosa declaración de amor que ha divido al plató de Aruser@s.

En Aruser@s Fresh recuperamos la sorprendente puesta en escena de un joven para demostrar su amor a su pareja con una colección de regalos de auténtico lujo. Tal y como se aprecia en el vídeo sobre estas líneas, el novio prepara una espectacular sorpresa rodeada de miles de globos de colores y varios coches de alta gama, dejando a la joven completamente sin palabras.

Un despliegue que no convence a todos los colaboradores del programa. "Entiendo que el novio quiera agasajar o sorprender a la novia, pero la exhibición de poderío se me antoja exagerada", comentaba Alfonso Arús tras ver el vídeo. "Esto, si lo ve Georgina Rodríguez, le dice a Cristiano Ronaldo que le vuelva a pedir matrimonio", remataba Arthur Arús.

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