García Aller, tras la cumbre de la OTAN: "Los socios europeos están rearmándose, sobre todo para defenderse del propio Trump, que cada vez da más miedo"

La periodista Marta García Aller analiza en Al Rojo Vivo el papel de Trump en la cumbre de la OTAN, más aún después de recular en sus palabras contra España.

El presidente de los EEUU ha reculado sobre España, de decir que es un mal aliado que no cumple a alagar a nuestro país. Así, Donald Trump ha defendido este miércoles que España "se ha redimido por completo" tras, ha asegurado, haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN.

"Sabemos que con Trump no es la razón lo que más ayuda a dar luz a lo que sucede", afirma Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial'.

"Y lo que queda claro de esta cumbre de la OTAN", subraya, "es cómo estará el mundo para que en una cumbre en la que Donald Trump ha amenazado con hacerse a la fuerza con Groenlandia, ha insultado a Alemania, Francia y España, ha amenazado con guerras comerciales y en el último momento cambia de opinión y dice que ha sido una cumbre de unidad y de amor....".

De este modo, cree García Aller que "los socios europeos se están rearmando, más que para defenderse de la amenaza que normalmente la OTAN tenía presente, es para defenderse del propio Trump". Pero "no precisamente para hacerle caso, sino para tenerle controlado, porque cada vez da más miedo", concluye.

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