Mar Segura, tras su broma a las hermanas Collado en Mujeres ricas: "Las he visto tan fashion que las he hecho sufrir un poquito'"

Al ver llegar a las hermanas Collado a su cortijo de Almería con taconazos y maletones, Mar Segura decide gastarles una broma y hacerles creer que van a dormir en el suelo de una buhardilla con una empinada escalera.

Mar Segura invita a Nuria y Rebeca Collado a su cortijo en Almería, donde nada más llegar les gasta una broma. "Tenía mucha ilusión de volver a verlas, pero cuando las he visto llegar con esos tacones y esas maletas... venían un fin de semana, pero pensaba que se quedaban aquí a vivir", bromea Mar Segura en el vídeo, donde les hace creer que van a dormir en dos colchones en el suelo de una buhardilla: "Os enseño la parte de arriba porque creo que es muy original, y creo que os va a gustar mucho, si no me lo decís, la cama está arriba".

"Cuando hemos llegado me he quedado muy impresionada", afirma Nuria mientras que Rebeca asegura que la "buhardilla empinada era para matarse". "¿Tú estás segura que dormimos aquí?, ¿en el suelo?", pregunta sorprendida Nuria a Mar, que le confiesa la inocentada: "¡Cómo voy a dejar que durmáis en el suelo en mi casa!". "Las he visto tan fashion que he dicho, 'a estas las voy a hacer sufrir un poquito'", confiesa Mar Segura a cámara, donde explica que luego ya les ha enseñado "el cortijo y su habitación": "Yo creo que se van a ir con un buen sabor de boca".

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