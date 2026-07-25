El grito de auxilio de una vecina de Madrid a punto de ser desahuciada: "Me quieren quitar el techo para dárselo a los turistas"

Una empresa inmobiliaria comunicó a varios vecinos de Lavapiés que sus contratos no serían renovados y que tendrían que abandonar sus viviendas. En 2024, Equipo de Investigación recogió el miedo de unos inquilinos que aseguraban no saber dónde ir.

En 2024, Equipo de Investigación mostró la situación que atravesaban los vecinos de Tribulete 7, un edificio de Madrid que se había convertido en ejemplo del conflicto entre el mercado de los pisos turísticos y el derecho de los inquilinos a permanecer en sus hogares.

Los residentes recibieron una carta de una sociedad de inversión inmobiliaria en la que se les comunicaba que sus contratos de alquiler llegaban a su fin y que no serían renovados. Una noticia que dejó a muchos vecinos buscando una solución para no tener que abandonar sus casas.

Una de ellas era Antonia Castillo, que denunció ante las cámaras de laSexta la incertidumbre que vivía junto al resto de residentes. "Me quieren quitar el techo para meter a un turista", aseguró la mujer de 57 años, que temía abandonar el barrio: "Me dices que voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada, con todas mis cosas a la basura porque no tengo dónde guardarlas o que tenga que cambiar incluso de trabajo...".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismofobia en atresplayer.com.