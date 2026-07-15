Natalia Junquera analiza la sentencia de David Sánchez: "Hay argumentos para el recurso porque existen suposiciones y contradicciones"

La periodista de El País, Natalia Junquera, valora en directo, para Al Rojo Vivo, la condena de nueve años de inhabilitación para el hermano del presiente del Gobierno, David Sánchez.

Tras conocer la sentencia al hermano de Pedro Sánchez -y sus reacciones-, que le condena a nueve años de inhabilitación, en primer lugar, la periodista de El País, Natalia Junquera, quiere alabar la postura que tuvo ayer el secretario actual del PSOE de Extremadura, elegido hace apenas dos meses, Álvaro Sánchez Cotrina.

"Creo que fue bastante sobrio y dijo todo lo que le apetecía decir de una manera mucho más mesurada que otros compañeros del partido", afirma Junquera.

Ahora bien, en segundo lugar, y tras haberse leído la sentencia, Junquera subraya: "Encuentro argumentos para el recurso, porque en la sentencia hay conjeturas, que creo que no debe haberlas en una condena, hay suposiciones y hay contradicciones".

Así recuerda que "el móvil del caso era el tráfico de influencias, que querían congraciarse con Pedro Sánchez y por eso le daban ese puesto a su hermano en Badajoz. Y eso no ha quedado probado".

Es más, "la sentencia dice en los hechos probados que Pedro Sánchez era entonces una 'figura señera de la política' y futuro secretario general del PSOE. Y ser futuro secretario general del PSOE, creo que no se puede ligar y de hecho la sentencia admite que no puede probar esa presión", argumenta la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su exposición y análisis.

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