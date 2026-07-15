El deseo de José Luis Sánchez para la final del Mundial: "Yo prefiero enfrentarme a los ingleses"

El periodista deportivo de laSexta, José Luis Sánchez, explica por qué prefiere a Inglaterra en la final del Mundial, el próximo domingo 19 de julio, a las 21:00. En el vídeo, todos los detalles.

España ya está en la final del Mundial 2026. Diez años después del aquel gol de Iniesta, volvemos a soñar con una estrella. O Inglaterra o Argentina, la ganadora de la segunda semifinal, que se juega este miércoles a las 21:00 (hora española), será nuestro rival.

El periodista deportivo de laSexta, José Luis Sánchez, prefiere una final contra Inglaterra: "A nivel de rivalidad es peor Argentina porque ha habido mucha controversia en este Mundial por los arbitrajes, supuestamente a favor de Argentina".

"Y si es contra Inglaterra será, y querrán los ingleses que sea la revancha de la pasada Eurocopa, que les ganamos en el tramo final con aquel gol de Oyarzabal. Pero cualquiera de los dos va a ser un partido extraordinario", añade el experto, confesando que "prefiero enfrentarme a los ingleses".

Con respecto al partido contra Francia, Sánchez subraya que es una auténtica "proeza", porque "por primera vez en el Mundial, España no era favorita. Nos enfrentábamos al equipo más temible del Mundial con el ataque más peligroso, más demoledor". Es más, "todo el mundo esperaba que Francia estuviera en la final y el partido de España será recordado como uno de los mejores de la historia de los mundiales, porque fue extraordinario", sentencia.

En el vídeo podemos ver además algunas imágenes de los jugadores celebrando este pase a la final.

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