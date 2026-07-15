Elizabeth Duval recuerda que España ganó a Francia en su Día Nacional: "Vencer a Francia en un 14 de julio es una cosa bastante significativa"

La escritora ha reaccionado en Al Rojo Vivo al triunfo de España sobre Francia con una reflexión cargada de ironía. Además, ha destacado la simbólica coincidencia de la victoria española con el 14 de julio, Día Nacional de Francia, y ha confesado cómo vivió el partido.

Tras la victoria de España frente a Francia, que selló el pase de la selección a la final de la Copa del Mundo, la escritora y filósofa Elizabeth Duval ha dejado una reflexione durante su intervención en Al Rojo Vivo. Con una mezcla de humor e ironía, ha señalado que "no solo se ha equivocado la inteligencia artificial", sino que "se ha equivocado hasta el calendario", aludiendo a la coincidencia de que el encuentro se disputara un 14 de julio, Día Nacional de Francia y aniversario de la toma de la Bastilla. A su juicio, que España derrotara a Francia precisamente en esa fecha era "una cosa no poco significativa" y ha resumido la jornada con una frase elocuente: "Fue un muy mal 14 de julio ayer en Francia".

Duval ha reconocido, además, que su vínculo con el país vecino hacía la situación especialmente llamativa. "A pesar de ser afrancesada y de haber vivido cuatro años allí, me alegré por España", ha afirmado, explicando también que esa era la razón por la que acudió al programa con la camiseta de la selección española.

La escritora ha confesado igualmente que vivió el partido con mucha tensión, especialmente en los instantes en los que el guardameta Unai Simón abandonaba su posición para participar en la salida del balón. "Sufrí muchísimo con los momentos en los que Simón de repente se adelantaba de la portería", ha admitido, reflejando los nervios con los que siguió el encuentro pese al desenlace favorable para España.

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