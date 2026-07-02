Así reacciona Gabriel, marido de Mar Segura, cuando le pide comprar un Miró en 'Mujeres ricas': "¿No lees los periódicos?"

Mar Segura quería comprarse un cuadro de Miró y un abrigo de piel de visón a la vez, algo por lo que su marido, Gabriel, no estaba dispuesto a pasar en Mujeres ricas: "No es el mejor momento. Tienes que decidirte por uno".

Mar Segura informa en el primer capítulo de 'Mujeres ricas' a su marido, el empresario Gabriel Balaguer, que va a ir a una galería de arte para comprarse un Miró que tiene fichado. "Ya sabes que no es el mejor momento", le advierte su marido, que le avisa: "¿Tú no lees los periódicos? Si inviertes en esto, a lo mejor en otras cosas tienes que bajar".

"¿Qué me quieres decir con esto?, ¿que el abrigo no me lo vas a comprar?", responde Mar Segura al empresario, al que explica que ya le han tomado las medidas y es un abrigo que, además, contiene pelo de visón. "Habrá que dejarlo para el invierno que viene", asegura Gabriel, que cuando su mujer insiste en comprarse las dos cosas, afirma tajante: "Tienes que decidirte por una cosa o por otra".

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