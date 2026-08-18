'Juanma Moreno Bonilla' responde a Wyoming con canciones para evitar hablar de política

El cómico Raúl Pérez se convertía en el líder del PP de Andalucía después de la celebración de las elecciones en dicha comunidad. Unas elecciones en las que no lograba una mayoría absoluta.

Raúl Pérez se transformaba en el líder del Partido Popular andaluz, Juana Moreno-Bonilla, después de que este se convierta en el vencedor de las elecciones andaluzas. A pesar del resultado positivo, este no había logrado una mayoría absoluta, lo que dejaba abierto un posible pacto con Vox para convertirse en el presidente de la Junta de Andalucía.

"Hoy estamos de celebración", señalaba a su llegada al plató, "por ejemplo, ¿le he contado que yo tenía un grupo de rock?". "Es muy interesante", respondía el Gran Wyoming, "pero no se me escape por las ramas, que es su especialidad". "¿Cómo ve su futuro con Vox?", preguntaba el presentador.

"¿Sabe lo que le digo, Wyoming?", replicaba el 'líder del PP andaluz. "Déjame, no juegues más conmigo esta vez en serio te lo digo...", comenzaba a cantar. "Basta, señor Moreno, céntrese, por favor", le pedía el presentador, "¿Es posible que se esté haciendo el majo para no hablar de temas espinosos?".

El 'popular' respondía que no era lo que estaba sucediendo, sino que a él hablar de política le dejaba "mal sabor de boca". "Y ¿sabes qué sabor me gustaría tener?", añadía, para cantar: "Sabor de amor, todo me sabe a ti...".

Blanquita, su alma gemela

El presentador le pedía centrarse y le exponía que Vox había anunciado que iba a pedir lo mismo que en el resto de autonomías: "Que se aplique la prioridad nacional". "Prioridad nacional, qué lío", respondía 'Moreno Bonilla', "a mí no me gustan los líos, sinceramente". "¿Sabes lo que me gusta a mí?", planteaba, "me gusta Andalucía, su arte, su gente y sus vacas".

Entonces, aparecía la vaca Blanquita. "Es una vaca de centro, somos almas gemelas", confesaba el 'líder popular', "ella se carga las moscas con el rabo y yo a los socialistas con los votos". Wyoming preguntaba a la vaca si Vox iba a permitir a Juanma Moreno entrar en el gobierno. El animal respondía, según indicaba el popular: "Mil campanas suenan en mi corazón...".

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