La reacción de Mariana Nannis al ver un póster de Cristiano Ronaldo en 'Mujeres ricas': "Es horrible, pongamos a Brad Pitt"

Mariana Nannis protagonizó este divertido momento con su hija en el primer capítulo de 'Mujeres ricas', donde debatieron sobre Cristiano Ronaldo.

Mariana Nannis presentó a sus tres hijos con el futbolista argentino Claudio Caniggia en este vídeo del primer capítulo de 'Mujeres ricas': Axel, Charlotte y Alexander. En este vídeo, la argentina protagonizó una divertida discusión con su hija adolescente al entrar en su habitación.

Y es que Mariana alucinó al ver un póster de Cristiano Ronaldo colgado en la pared. Aunque al principio lo confundió con un tal Orlando, presumiblemente Orlando Bloom, cuando su hija le sacó del error y le informó que se trataba del futbolista portugués, Mariana quiso quitarlo de la pared afirmando que era "horroroso" y que mejor ponían "a Brad Pitt".

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