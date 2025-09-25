Zaida Cantera cuenta el día que hizo un 'simpa' "sin querer": "Se me cayó la cara de vergüenza"

Cristina Pardo pregunta si alguno de los colaboradores se ha ido de un restaurante sin pagar y la exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN se 'confiesa' frente a sus compañeros de Más Vale Tarde.

Un establecimiento de Jerez ha sufrido un 'simpa' y, por ello, han decidido publicar el vídeo de la huida de los clientes en redes para, así, intentar recuperar los más de 100 euros a los que ascendía la cuenta. Cristina Pardo, tras la noticia, aprovecha para preguntar a los colaboradores si alguna vez se han ido sin pagar de un bar.

Zaida Cantera confiesa que una vez lo hizo "sin querer". "Pero... que es usted gente de bien", responde Pilar Velasco sorprendida. Cantera cuenta que estaba con unas amigas en Valencia. "Vi que una se levantaba y se iba, y luego volvió", explica. Esta les dijo que, si ya se iban y, al salir del bar, salió una chica para avisarles de que no habían pagado la cuenta.

"A mí se me cayó la cara de vergüenza porque, para estas cosas, soy muy vergonzosa", añade Zaida. Ella le preguntó a su amiga si no había pagado la cuenta. "Un 'simpa' incluye se es consciente del delito", comenta Iñaki López.

"Fue un 'simpa' sin querer", añade Cristina Pardo. "Tiene que haber dolo", comenta Chapu Apaolaza. "Le dije '¿no queríais pagar? Pero si te has levantado'", añade Cantera. Su amiga le contó que, simplemente, había ido al servicio.