Convocatoria inusual

La Administración Trump convoca una reunión con cientos de generales envuelta en un enorme secretismo

Los detalles Según ha adelantado 'The Washington Post', el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha llamado a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o superior a asistir a un encuentro sin comunicarles el motivo.

Foto de archivo del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
La Administración Trump sigue sorprendiendo a cada paso que da y sumando nuevas 'primeras veces' a la historia de Estados Unidos. El secretario de Guerra (anteriormente denominado Defensa), Pete Hegseth, ha convocado a cientos de generales y almirantes estacionados en todo el mundo para una reunión la próxima semana sin dar un motivo para el encuentro.

Así lo ha desvelado 'The Washington Post', explicando que esta convocatoria ha generado confusión entre los altos mandos militares. "La gente está muy preocupada. No tienen ni idea de lo que significa", asegura una fuente recogida por el citado medio.

Según añaden, solo una docena de personas sabrían el contenido de la reunión, aunque públicamente solo se sabe que se celebrará en una base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia) la próxima semana.

La convocatoria de Hegseth, algo sin precedentes en la historia estadounidense, aplica a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o superior, o su equivalente en la Marina, así como a sus principales asesores. Por tanto, esto incluye a líderes destacados en zonas de conflicto y otras áreas de interés como Oriente Medio, Asia-Pacífico y Europa.

Los motivos de esta reunión pueden ser múltiples. Ahora mismo, Estados Unidos está envuelta en una operación en las aguas del Caribe para combatir, según ellos, el narcotráfico. También este jueves, por segunda ocasión, han interceptado a varios drones rusos cerca de Alaska. Pero, por el momento, el secretismo es lo que reina de cara a una inusual reunión con los generales y almirantes del Ejército de Estados Unidos.

