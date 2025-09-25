Iñaki López se queda "flipado" con las gafas de Chapu Apaolaza: "Yo te iba a presentar ya como Tontxu"

Más Vale Tarde arranca hoy con un divertido momento a cuenta de las curiosas gafas de Chapu Apaolaza, que según el periodista son "un truco para que la gente no se entere de lo que digo".

Como ya es tradición, Iñaki López y Cristina Pardo dan la bienvenida a los colaboradores que participan hoy en Más Vale Tarde, que en esta ocasión son Pilar Velasco, Zaida Cantera y Chapu Apaolaza.

El presentador se queda especialmente "flipado" por las gafas de Apaolaza, por ser "una cuadrada y la otra redonda". "Las tiene de todos los colores", añade Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

Chapu comenta que sus gafas son "un alegato contra la simetría" y que además son "un truco para que la gente no se entere de lo que digo, para que no preste atención".

"Es verdad que distrae mucho", le responde Iñaki, que asegura al periodista que "yo te iba a presentar ya como Tontxu".