Siguen saliendo a la luz novedades sobreel hombre detenido este martes por la Policía Nacional en Madrid por agredir sexualmente a su bebé de siete meses.

Según se constata en diferentes grabaciones publicadas por el diarioEl Mundo, el hombre también maltrataba a su pareja, que fue detenida después de que encontraran en su teléfono móvil material pedófilo.

Los audios, enviados pocos días antes de que los servicios sociales le retiraran la custodia del bebé, demuestran que el detenido hacía la vida imposible a su pareja.

El hombre acusa a su mujer absolutamente de todo lo que sucede. "Dos ataques de ansiedad he tenido. Yo llamándote. ¿Qué te he dicho de irte sin móvil? Y te lo he dado antes de que te fueras, y te lo has dejado en la cama. ¿Sabes quién es el que está pendiente de que se tome su segundo biberón a las 2 de la mañana, de cambiarle el pañal? Yo", se escucha en la grabación.

En la investigación, los agentes encontraron vídeos en los que el hombre agredía sexualmente a su bebé, una niña de siete meses, y conversaciones en las que la ofrecía a terceros para que la agredieran también.