María Teresa Campos protagonizó momentos difícilmente olvidables en la televisión. Tras su aterrizaje en Antena 3, 'la Campos' tuvo todo un encontronazo con el que fuera su jefe en Telecinco, Paolo Vasile, al que no dudó en llamar "gilipollas".

"¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya y vete para tu tierra, que no te quieren ni allí! Vete y cállate ya, que has perdido siete puntos, ¡siete has perdido! Y todavía no estamos más que empezando, estamos muy modestamente levantando cabeza poco a poco. Pero tú has perdido siete puntos", dijo María Teresa Campos un 27 de septiembre de 2004 en el programa 'Cada día'.

La presentadora, fallecida este martes a los 82 años, defendía entonces que Antena 3 había ganado lentamente cuatro o cinco puntos". "Y tú has perdido seis, ¡gilipollas!", concluyó María Teresa Campos.

Esas palabras han sido recordadas por el propio Vasile, que, en 'ABC', reconoce que Campos "tenía razón" en sus palabras. "Me llamó gilipollas en directo. Lo entiendo. Siempre pensé que desde su punto de vista tenía razón. Luego, con el tiempo, todo se calmó y ella volvió a la cadena", admite.